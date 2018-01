Mauritanie : les médecins généralistes menacent d’aller en grève dans tout le pays

L’assemblée générale du syndicat des médecins généralistes mauritaniens a annoncé dimanche son intention d’entrer dans une grève ouverte pour protester contre ce qu’elle considère le refus du ministère de répondre à ses doléances relatives aux services de santé et aux conditions de travail.



Cette décision a été prise samedi et annoncée dans un communiqué dimanche qui ne précise pas le début de cette grève mais qui précise cependant que les conditions légales sont remplies et qu’une commission a été chargée de la préparer et d’en assurer la réussite.



L’assemblée générale ajoute par ailleurs que son mouvement de grève sera concerté avec les médecins spécialistes pour une coordonner une grève commune qui sera notifiée au ministère dans les délais légaux.



Au cours de la réunion le Dr Abdallahi O. Saïd, président du bureau exécutif du syndicat a fait le bilan de l’action de celui-ci depuis sa création et sur le processus des négociations qui se sont déroulées entre le syndicat et le ministère de la santé et leurs résultats qui ont été à l’origine de la tenue de cette assemblée générale.