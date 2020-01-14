Site officiel de la Ville d'Ajaccio - Bienvenue à Ajaccio
Concert : Laurent Voulzy

Mercredi 14 janvier / 20H
Théâtre Empire



Après un long et très beau voyage en concerts dans les cathédrales et églises de France, de Belgique et de Suisse, puis un arrêt de plus d’un an pour écrire et composer, l’envie m’a pris de retrouver la scène, découvrir d’autres lieux, jouer, chanter et partager à nouveau, mes rêves acoustiques et mes rêves électriques. J’ai hâte de vous retrouver. Kiss and Love, Laurent Voulzy

Que vous soyez un admirateur de longue date ou un nouveau venu dans son univers musical, assister à un concert de Laurent Voulzy est une occasion inoubliable de plonger dans son répertoire riche et varié. Sa présence scénique et son interaction chaleureuse avec le public rendent chaque spectacle mémorable, renforçant son statut de pilier de la chanson française contemporaine. JDS
Voulzy ne quitte jamais le devant de la scène. Après une majestueuse tournée dans les églises de France, il revient, et on remercie le ciel !  France Inter
Célébrer encore et toujours cet artiste génial, si discret. Le Figaro

avec Laurent Voulzy
et ses musiciens Michel Amsellem(Piano, claviers et programmation), Karen Brunon (Violon, guitare et chant), Olivier Brossard (Basse, contrebasse et chant), Mederic Bourgue (Violoncelle, batterie et chant)


