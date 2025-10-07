Copie de Conférence « Lydia : muse et modèle de Matisse » Mardi 7 octobre 2025 à 18h30

Mardi 7 octobre 2025 à 18h30 la Ville d’Ajaccio en partenariat avec l’association Les Amis de Matisse à Ajaccio : « Lydia : muse et modèle de Matisse » par Dominique SZYMUSIAK, ancienne Conservatrice du musée Matisse de Cateau-Cambrésis.



Lydia Delectorskaya d’origine russe fut bien plus qu’un modèle pour Henri Matisse : modèle, aide d'atelier et secrétaire, elle fut aussi sa plus proche confidente artistique durant les dernières décennies de sa vie. Engagée d’abord comme assistante domestique en 1932, elle devient rapidement indispensable à l’artiste, posant pour de nombreuses œuvres emblématiques et participant activement à son processus créatif.

Présente aux côtés de Matisse lors de la période des célèbres "gouaches découpées", son dernier et important travail fut le montage et le collage des panneaux en papiers découpés comme un Océanie La mer, Océanie Le ciel .

Elle demeura 22ans auprès de Matisse, de 1932 à 1954.

Aujourd’hui encore, Lydia reste une figure méconnue du grand public, mais incontournable dans l’histoire de l’art moderne.



Dominique SZYMUSIAK, connue pour ses travaux et recherches à propos de Matisse, est ancienne Conservatrice du musée Matisse de Cateau-Cambrésis.



