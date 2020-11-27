Copie de Ensemble Instrumental de Corse - Prima voce, airs d'opéra

« PRIMA A VOCE »
Ouvertures et airs d’opéras
Amélie TATTI , soprano Marc SCOFFONI, Baryton
Ensemble instrumental de Corse / Direction musicale: Yann MOLENAT
Depuis sa création L’EIC est un fidèle interprète du répertoire lyrique.
L’engagement de l’orchestre auprès du public et des artistes insulaires est son fil conducteur depuis des
années, et se traduit par de nombreux concerts en Corse mais également à Paris, grâce au soutien de la
CDC.
Pour ce concert, l’EIC à l’immense plaisir de vous faire entendre deux chanteurs qui brillent sur toutes les
scènes lyriques françaises : la soprano Amélie TATTI et le baryton Marc SCOFFONI.
Le répertoire interprété durant cette soirée met en perspective deux visions de la voix et du théâtre
lyrique : l’une Italienne, méditerranéenne, pleine de virtuosité et de truculence, portée par des oeuvres de
Rossini et Donizetti, l’autre, française, dédiée aux plus belles pages de Bizet.
Tout en contraste et en émotion, ce programme nous emmènera dans des sommets de l’art vocal , l’EIC se
faisant l’écrin de nos deux solistes.
PROGRAMME
ouverture de l'Italienne à Alger Rossini
air "Quel Guardo il cavaliere" Don Pasquale Donizetti
Duo Bella Adina Elixir d'amour Donizetti
Dunque io son duo Barbier de Séville Rossini
Air D' Adina Elixir d'amour Donizetti
Air Figaro "Largo al Factotum" Barbier de séville Rossini
entr'acte
air de Leîla (pêcheurs de perles) Bizet
duo Leila Zurga je frémis, je chancelle (pêcheurs de perles)
Ouverture de Carmen
air de Mickaéla (Carmen)
Air de Toréador votre toast ( Carmen)
Arlésienne Farandole
Amélie Tatti, soprano
Soprano saluée pour sa « voix fraîche et sensible » (Opéra magazine, février 2020),
Amélie Tatti grandit à Bastia et se passionne dès son plus jeune âge pour la musique,
notamment le piano et le chant. Elle explore également diverses disciplines artistiques,
comme le théâtre, le trapèze et le tissu aérien.
Diplômée en musicologie de la Sorbonne, elle obtient ensuite son diplôme de
concertiste à l’École Normale de musique de Paris, où elle étudie avec Daniel
Ottevaere, Marie-Thérèse Keller et la scène lyrique avec Mireille Larroche. Lauréate d’une
bourse de 2015 à 2018, elle bénéficie des conseils de Rolando Villazón, Barbara
Hannigan et Jennifer Larmore lors de masterclasses. En 2020, elle est lauréate de la
Fondation Royaumont pour travailler le rôle de Sophie (Werther) avec Moshe Leiser et
Patrice Caurier. Elle continue à se perfectionner auprès de Christian Papis.
Sur scène, elle interprète des rôles tels que Micaëla (La Tragédie de Carmen), Susanna et
Barbarina (Le Nozze di Figaro), Despina (Così fan tutte), Zerlina (Don Giovanni),
Papagena (Die Zauberflöte) de Mozart, Amour (Orphée et Eurydice, Gluck), La Musica
(L’Orfeo, Monteverdi), et Euridice (La Descente d’Orphée aux enfers, Charpentier). Elle a
également brillé en Zémire (Zémire et Azor, Grétry) avec Les Paladins sous la direction de
Jérôme Corréas et Mireille Larroche, et dans des productions innovantes comme Orfeo,
je suis mort en Arcadie (inspiré de Monteverdi) dans une production des Bouffes du
nord, ou La Descente d’Orphée aux enfers (Marc-Antoine Charpentier) mise en scène
par Sol Espeche. En version concert, elle a interprété Belinda / 1st Witch (Dido & Aeneas,
Purcell) et Santa Editta dans l’oratorio éponyme de Stradella avec l’Ensemble Il Groviglio.
Elle a également incarné Gabrielle (La Vie parisienne), Mi (Le Pays du sourire), Catherine
(Pomme d’api), Alexis (L’Île de Tulipatan), et Marie (Les Mousquetaires au couvent). Ses
prestations dans les rôles-titres de Poil de Carotte (Montpellier, mise en scène de Zabou
Breitman) et de Gosse de riche avec Les Frivolités Parisiennes ont été particulièrement
acclamées.
Récemment, elle a créé le rôle de Certitude rieuse dans un opéra contemporain de
Stéphane Leach sur un livret de Babouillec. A l’opérette, elle a enregistré et incarné
Colette et Clémentine dans Gosse de riche et Yes pour Les Frivolités parisiennes sous le
label Alpha.
Lauréate d’une bourse Menda de l’Opéra-Comique en 2022, elle remporte également
le Grand prix de la Musique contemporaine à l’unanimité du jury au Concours
Enesco. La saison dernière, elle a créé Vis Vitreg du compositeur Sebastian Androne-
Nakanishi, chanté avec l’Orchestre de Picardie au Théâtre impérial de Compiègne et
participé aux concerts du Nouvel An d’Épinal. Attachée à ses racines, elle a créé un
récital de chants corses accompagné au quatuor à cordes. Un disque autour de Gosse
de riche est à paraître, mais d’abord nous pourrons la retrouver en mai et juin dans le
rôle-titre de Cendrillon d’Isouard dans le festival Musica Nigella puis au Théâtre
élisabéthain du château d’Hardelot, ainsi qu’en août dans Constance des Dialogues des
carmélites à l’Abbaye de Royaumont.
Marc Scoffoni, baryton
Diplômé du Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris et de la Guildhall
School de Londres Marc Scoffoni est nommé en 2005 révélation lyrique de l’ADAMI et
participe à l’Académie Européenne du festival d’Aix-en-Provence. Entre 2011 et 2013, il
est membre de la « Jeune Troupe » du Grand-Théâtre de Genève.
Sur scène, il chante de nombreux rôles tels que Papageno dans La Flûte Enchantée,
Masetto dans Don Giovanni, Nardo dans La Finta Giardiniera, Figaro du Barbier de
Séville, Malatesta dans Don Pasquale, Dandini dans LaCenerentola, Gasparo dans Rita de
Donizetti, Germont dans La Traviata, Fléville et Fouquier-Tinville dans Andrea Chénier,
Michonnet dans Adriana Lecouvreur, Alfio dans Cavalleria Rusticana, Sharpless dans
Madame Butterfly, Rambaldo dans La Rondine, Schlémil et Hermann dans Les Contes
d’Hoffmann,, Clavaroche dans Fortunio, Sganarelle dans Le Médecin Malgré Lui,
Pausanias dans Une Education Manquée, Roger dans Ciboulette, Robert dans La Fille du
Tambour Major, Jupiter dans Orphée aux Enfers, Gaspard dans Le Pays du Sourire
(version française), Le Vice-Roi dans La Périchole…
Au cours des dernières saisons, il a chanté Guglielmo dans Cosí fan tutte (Tours, Saint-
Etienne), Papageno dans La Flûte Enchantée (Avignon et dans une adaptation à Angers
et Nantes), Douphol dans La Traviata (Toulouse, Bordeaux) puis Grenvil dans le même
ouvrage (Théâtre des Champs-Elysées, Bremen), Roucher dans Andrea Chénier (Tours),
Brétigny dans Manon (Opéra de Zürich), Le Garde Forestier dans Rusalka (Limoges),
Johan dans Die Opernprobe de Lortzing (Nantes), Figaro dans une adaptation du
Barbier de Séville (Nantes) et Alessio dans La Sonnambula (Théâtre des Champs-
Elysées).
Au concert, il chante régulièrement dans les séries "Ça va mieux en le chantant" dans les
opéras d'Angers, Nantes et Rennes. Il s’est fait entendre avec l’Orchestre National d’Îlede-
France, l’Orchestre de Chambre de Paris, l’Orchestre du Capitole de Toulouse,
l'Orchestre de l'Opéra de Saint-Etienne, l'Orchestre de Marseille, l'Orchestre de
l'UNESCO... dans un répertoire comprenant le Requiem de Fauré, le Requiem Allemand
de Brahms, les Carmina Burana, la 9e Symphonie de Beethoven, Le Silence de la Mer de
Tomasi...
Lors de la saison 2024-2025, il chante Leuthold dans Guillaume Tell à Lausanne,
Scharpless dans Madama Butterfly à Marseille, Papageno dans La Flûte Enchantée à
Versailles, Jupiter dans Orphée aux Enfers au Capitole de Toulouse, Le Bailli dans
Werther au Théâtre des Champs-Elysées, Le Directeur / Le Gendarme dans Les Mamelles
de Tirérias à Limoges et Avignon.
Yann MOLENAT, direction musicale
En 2009 il dirige une production de «la petite renarde rusée » de Janacek, à la cité de la
musique de Paris, l’opéra de Rouen,et l’opéra de Reims, puis les «nozze di Figaro» en
2010 toujours dans la programmation de la cité de la musique.
En 2010 il fonde l’association Micropéra. Il adapte, transcrit et met en scène des versions
de poche de Don Giovanni, Cosi Fan Tutte, Les Noces de Figaro de Mozart ainsi que
« Monsieur Chouffleuri recevra chez lui » d’Offenbach.
Chef invité permanent de l’Ensemble Instrumental de Corse, il est l’artisan du retour de
l’opéra au théâtre de Bastia. Il interprète avec cet orchestre la trilogie Da Ponte/Mozart, et
les représentations de Don Giovanni (2012) et Les Nozze de Figaro (2013) reçoivent des
critiques élogieuses de la presse spécialisée.
Sa rencontre avec Eléonore Pancrazi donne une nouvelle dimension à cet ensemble qui
se produit régulièrement à Paris participant ainsi au rayonnement de la culture insulaire.
Depuis 2014 il est régulièrement invité à diriger dans les maisons d’opéra de la région
du grand Est à Nancy , Reims et Metz.
Il participe au film Offenbach report diffusé sur France 3 ainsi qu’à la création de l’opéra
contemporain Xynthia.
Passionné par la pédagogie il est directeur musical de l’OSDJM, formation de jeunes
avec laquelle il se produit lors d’une tournée en Allemagne en 2020 ainsi qu’aux flâneries
musicales de Reims devant 15000 spectateurs.
En 2024 il dirige le requiem de Mozart à l’église de la Madeleine ainsi que la 9eme
symphonie de Beethoven, une reprise de Xynthia à l’opera de Clermont Ferrand et le
requiem de Faure à Compiègne..
