Copie de Ensemble Instrumental de Corse - Prima voce, airs d'opéra Jeudi 27 novembre - 20h

Espace Diamant



« PRIMA A VOCE »

Ouvertures et airs d’opéras

Amélie TATTI , soprano Marc SCOFFONI, Baryton

Ensemble instrumental de Corse / Direction musicale: Yann MOLENAT

Depuis sa création L’EIC est un fidèle interprète du répertoire lyrique.

L’engagement de l’orchestre auprès du public et des artistes insulaires est son fil conducteur depuis des

années, et se traduit par de nombreux concerts en Corse mais également à Paris, grâce au soutien de la

CDC.

Pour ce concert, l’EIC à l’immense plaisir de vous faire entendre deux chanteurs qui brillent sur toutes les

scènes lyriques françaises : la soprano Amélie TATTI et le baryton Marc SCOFFONI.

Le répertoire interprété durant cette soirée met en perspective deux visions de la voix et du théâtre

lyrique : l’une Italienne, méditerranéenne, pleine de virtuosité et de truculence, portée par des oeuvres de

Rossini et Donizetti, l’autre, française, dédiée aux plus belles pages de Bizet.

Tout en contraste et en émotion, ce programme nous emmènera dans des sommets de l’art vocal , l’EIC se

faisant l’écrin de nos deux solistes.



PROGRAMME

ouverture de l'Italienne à Alger Rossini

air "Quel Guardo il cavaliere" Don Pasquale Donizetti

Duo Bella Adina Elixir d'amour Donizetti

Dunque io son duo Barbier de Séville Rossini

Air D' Adina Elixir d'amour Donizetti

Air Figaro "Largo al Factotum" Barbier de séville Rossini

entr'acte

air de Leîla (pêcheurs de perles) Bizet

duo Leila Zurga je frémis, je chancelle (pêcheurs de perles)

Ouverture de Carmen

air de Mickaéla (Carmen)

Air de Toréador votre toast ( Carmen)

Arlésienne Farandole

Amélie Tatti, soprano

Soprano saluée pour sa « voix fraîche et sensible » (Opéra magazine, février 2020),

Amélie Tatti grandit à Bastia et se passionne dès son plus jeune âge pour la musique,

notamment le piano et le chant. Elle explore également diverses disciplines artistiques,

comme le théâtre, le trapèze et le tissu aérien.

Diplômée en musicologie de la Sorbonne, elle obtient ensuite son diplôme de

concertiste à l’École Normale de musique de Paris, où elle étudie avec Daniel

Ottevaere, Marie-Thérèse Keller et la scène lyrique avec Mireille Larroche. Lauréate d’une

bourse de 2015 à 2018, elle bénéficie des conseils de Rolando Villazón, Barbara

Hannigan et Jennifer Larmore lors de masterclasses. En 2020, elle est lauréate de la

Fondation Royaumont pour travailler le rôle de Sophie (Werther) avec Moshe Leiser et

Patrice Caurier. Elle continue à se perfectionner auprès de Christian Papis.

Sur scène, elle interprète des rôles tels que Micaëla (La Tragédie de Carmen), Susanna et

Barbarina (Le Nozze di Figaro), Despina (Così fan tutte), Zerlina (Don Giovanni),

Papagena (Die Zauberflöte) de Mozart, Amour (Orphée et Eurydice, Gluck), La Musica

(L’Orfeo, Monteverdi), et Euridice (La Descente d’Orphée aux enfers, Charpentier). Elle a

également brillé en Zémire (Zémire et Azor, Grétry) avec Les Paladins sous la direction de

Jérôme Corréas et Mireille Larroche, et dans des productions innovantes comme Orfeo,

je suis mort en Arcadie (inspiré de Monteverdi) dans une production des Bouffes du

nord, ou La Descente d’Orphée aux enfers (Marc-Antoine Charpentier) mise en scène

par Sol Espeche. En version concert, elle a interprété Belinda / 1st Witch (Dido & Aeneas,

Purcell) et Santa Editta dans l’oratorio éponyme de Stradella avec l’Ensemble Il Groviglio.

Elle a également incarné Gabrielle (La Vie parisienne), Mi (Le Pays du sourire), Catherine

(Pomme d’api), Alexis (L’Île de Tulipatan), et Marie (Les Mousquetaires au couvent). Ses

prestations dans les rôles-titres de Poil de Carotte (Montpellier, mise en scène de Zabou

Breitman) et de Gosse de riche avec Les Frivolités Parisiennes ont été particulièrement

acclamées.

Récemment, elle a créé le rôle de Certitude rieuse dans un opéra contemporain de

Stéphane Leach sur un livret de Babouillec. A l’opérette, elle a enregistré et incarné

Colette et Clémentine dans Gosse de riche et Yes pour Les Frivolités parisiennes sous le

label Alpha.

Lauréate d’une bourse Menda de l’Opéra-Comique en 2022, elle remporte également

le Grand prix de la Musique contemporaine à l’unanimité du jury au Concours

Enesco. La saison dernière, elle a créé Vis Vitreg du compositeur Sebastian Androne-

Nakanishi, chanté avec l’Orchestre de Picardie au Théâtre impérial de Compiègne et

participé aux concerts du Nouvel An d’Épinal. Attachée à ses racines, elle a créé un

récital de chants corses accompagné au quatuor à cordes. Un disque autour de Gosse

de riche est à paraître, mais d’abord nous pourrons la retrouver en mai et juin dans le

rôle-titre de Cendrillon d’Isouard dans le festival Musica Nigella puis au Théâtre

élisabéthain du château d’Hardelot, ainsi qu’en août dans Constance des Dialogues des

carmélites à l’Abbaye de Royaumont.

Marc Scoffoni, baryton

Diplômé du Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris et de la Guildhall

School de Londres Marc Scoffoni est nommé en 2005 révélation lyrique de l’ADAMI et

participe à l’Académie Européenne du festival d’Aix-en-Provence. Entre 2011 et 2013, il

est membre de la « Jeune Troupe » du Grand-Théâtre de Genève.

Sur scène, il chante de nombreux rôles tels que Papageno dans La Flûte Enchantée,

Masetto dans Don Giovanni, Nardo dans La Finta Giardiniera, Figaro du Barbier de

Séville, Malatesta dans Don Pasquale, Dandini dans LaCenerentola, Gasparo dans Rita de

Donizetti, Germont dans La Traviata, Fléville et Fouquier-Tinville dans Andrea Chénier,

Michonnet dans Adriana Lecouvreur, Alfio dans Cavalleria Rusticana, Sharpless dans

Madame Butterfly, Rambaldo dans La Rondine, Schlémil et Hermann dans Les Contes

d’Hoffmann,, Clavaroche dans Fortunio, Sganarelle dans Le Médecin Malgré Lui,

Pausanias dans Une Education Manquée, Roger dans Ciboulette, Robert dans La Fille du

Tambour Major, Jupiter dans Orphée aux Enfers, Gaspard dans Le Pays du Sourire

(version française), Le Vice-Roi dans La Périchole…

Au cours des dernières saisons, il a chanté Guglielmo dans Cosí fan tutte (Tours, Saint-

Etienne), Papageno dans La Flûte Enchantée (Avignon et dans une adaptation à Angers

et Nantes), Douphol dans La Traviata (Toulouse, Bordeaux) puis Grenvil dans le même

ouvrage (Théâtre des Champs-Elysées, Bremen), Roucher dans Andrea Chénier (Tours),

Brétigny dans Manon (Opéra de Zürich), Le Garde Forestier dans Rusalka (Limoges),

Johan dans Die Opernprobe de Lortzing (Nantes), Figaro dans une adaptation du

Barbier de Séville (Nantes) et Alessio dans La Sonnambula (Théâtre des Champs-

Elysées).

Au concert, il chante régulièrement dans les séries "Ça va mieux en le chantant" dans les

opéras d'Angers, Nantes et Rennes. Il s’est fait entendre avec l’Orchestre National d’Îlede-

France, l’Orchestre de Chambre de Paris, l’Orchestre du Capitole de Toulouse,

l'Orchestre de l'Opéra de Saint-Etienne, l'Orchestre de Marseille, l'Orchestre de

l'UNESCO... dans un répertoire comprenant le Requiem de Fauré, le Requiem Allemand

de Brahms, les Carmina Burana, la 9e Symphonie de Beethoven, Le Silence de la Mer de

Tomasi...

Lors de la saison 2024-2025, il chante Leuthold dans Guillaume Tell à Lausanne,

Scharpless dans Madama Butterfly à Marseille, Papageno dans La Flûte Enchantée à

Versailles, Jupiter dans Orphée aux Enfers au Capitole de Toulouse, Le Bailli dans

Werther au Théâtre des Champs-Elysées, Le Directeur / Le Gendarme dans Les Mamelles

de Tirérias à Limoges et Avignon.



Yann MOLENAT, direction musicale

En 2009 il dirige une production de «la petite renarde rusée » de Janacek, à la cité de la

musique de Paris, l’opéra de Rouen,et l’opéra de Reims, puis les «nozze di Figaro» en

2010 toujours dans la programmation de la cité de la musique.

En 2010 il fonde l’association Micropéra. Il adapte, transcrit et met en scène des versions

de poche de Don Giovanni, Cosi Fan Tutte, Les Noces de Figaro de Mozart ainsi que

« Monsieur Chouffleuri recevra chez lui » d’Offenbach.

Chef invité permanent de l’Ensemble Instrumental de Corse, il est l’artisan du retour de

l’opéra au théâtre de Bastia. Il interprète avec cet orchestre la trilogie Da Ponte/Mozart, et

les représentations de Don Giovanni (2012) et Les Nozze de Figaro (2013) reçoivent des

critiques élogieuses de la presse spécialisée.

Sa rencontre avec Eléonore Pancrazi donne une nouvelle dimension à cet ensemble qui

se produit régulièrement à Paris participant ainsi au rayonnement de la culture insulaire.

Depuis 2014 il est régulièrement invité à diriger dans les maisons d’opéra de la région

du grand Est à Nancy , Reims et Metz.

Il participe au film Offenbach report diffusé sur France 3 ainsi qu’à la création de l’opéra

contemporain Xynthia.

Passionné par la pédagogie il est directeur musical de l’OSDJM, formation de jeunes

avec laquelle il se produit lors d’une tournée en Allemagne en 2020 ainsi qu’aux flâneries

musicales de Reims devant 15000 spectateurs.

En 2024 il dirige le requiem de Mozart à l’église de la Madeleine ainsi que la 9eme

symphonie de Beethoven, une reprise de Xynthia à l’opera de Clermont Ferrand et le

requiem de Faure à Compiègne..

