Copie de Jeune public / Théâtre d'objets : La ferme des animaux Jeudi 20 novembre - 18h30

Espace Diamant



Fable politique et théâtre d'objets

À partir de 8 ans

50 minutes Maudits bestiaux ! Fatigués d’être malmenés par leur fermier, les voilà qui font la révolution et prennent en main leur destin. Une fois le fermier renvoyé et la ferme récupérée, il est maintenant temps de s’organiser. Et si tout semble pensé, l’autogestion n’est pas chose aisée. Parmi les animaux, certains s’imagineraient volontiers meneurs du troupeau, et sans contestations s’il vous plaît ! L’idéalisme peut parfois être dévoyé par la corruption et le pouvoir, dans les histoires.



La Fleur du Boucan fait du bruit avec cette adaptation de l’œuvre que George Orwell a écrit en 1943. Les objets du quotidien interprètent parfaitement les animaux de cette comédie politique, qui fait finalement froid dans le dos. D'après l’œuvre de Georges Orwell.

Direction artistique : Nicolas Luboz

Écriture : Nicolas Luboz, Manuel Diaz et Sara Charrier

Mise en scène et création sonore : Manuel Diaz

Jeu : Sara Charrier et Nicolas Luboz / en alternance : Amélie Gasparotto et Eliot Saour Co-productions : Ce spectacle est co-produit par les membres du Collectif En jeux - Théâtre du Grand-Rond (Le Tracteur) - Festival Marionnettissimo - MiMA (Mirepoix) - Bouillon Cube (Causse de la Selle) - ARTO, au Kiwi (Ramonville)

Partenaires : Théâtre Molière Sète / Scène Nationale Archipel de Thau, Théâtre de la Maison du Peuple de Millau, Théâtre Olympe de Gouges (Montauban), Centre culturel Le Kiwi (Ramonville St-Agne)

Avec le soutien financier de : la DRAC Occitanie, La Région Occitanie, Le Département de la Haute-Garonne. Ce spectacle reçoit le soutien d'Occitanie en scène dans le cadre de son accompagnement au Collectif En Jeux.

