Copie de Milelli Exposition – Photographies / Max Ristori Espace Diamant Ajaccio

du 17 septembre au 16 octobre 2025



ax Ristori propose de revisiter le site des Milelli à travers une série de photographies représentant les arbres centenaires qui peuplent ce lieu à la périphérie d’Ajaccio.

Il expose une suite d’images de troncs d’arbres marqués par les épreuves du temps. Ces arbres portent les cicatrices et les mutilations laissées par les tailles successives. Ils inspirent des réflexions contradictoires entre souffrance et résilience, semblant incarner une profonde force intérieure.

En capturant le jeu des ombres et des lumières, les photographies transforment ces troncs en silhouettes singulières et immobiles, évoquant des sculptures naturelles. Les cadrages serrés se focalisent sur les troncs, exploitant la lumière filtrant à travers le feuillage pour créer des contrastes saisissants.

L’approche monochrome met en valeur la texture de l’écorce, ses nuances et les détails des surfaces boisées, parfois ornées de mousses et de lichens. L’absence de couleur invite le spectateur à transcender l’aspect physique des arbres pour pénétrer dans un univers abstrait et contemplatif, où la lumière et l’ombre tissent un récit poétique.



https://www.ristori.fr/ Avec ce projet, Mpropose de revisiter le site des Milelli à travers une série de photographies représentant les arbres centenaires qui peuplent ce lieu à la périphérie d’Ajaccio.Il expose une suite d’images de troncs d’arbres marqués par les épreuves du temps. Ces arbres portent les cicatrices et les mutilations laissées par les tailles successives. Ils inspirent des réflexions contradictoires entre souffrance et résilience, semblant incarner une profonde force intérieure.En capturant le jeu des ombres et des lumières, les photographies transforment ces troncs en silhouettes singulières et immobiles, évoquant des sculptures naturelles. Les cadrages serrés se focalisent sur les troncs, exploitant la lumière filtrant à travers le feuillage pour créer des contrastes saisissants.L’approche monochrome met en valeur la texture de l’écorce, ses nuances et les détails des surfaces boisées, parfois ornées de mousses et de lichens. L’absence de couleur invite le spectateur à transcender l’aspect physique des arbres pour pénétrer dans un univers abstrait et contemplatif, où la lumière et l’ombre tissent un récit poétique.

Accueil Envoyer à un ami Imprimer