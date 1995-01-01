Copie de Rencontres Musicales de Méditerranée - Quatuor à cordes du Conservatoire Luigi Boccherini de Lucca à la Cathédrale d'Ajaccio Mardi 4 novembre - 20h

Cathédrale d'Ajaccio



ITALIE CONSERVATOIRE DE MUSIQUE LUIGI BOCCHERINI DE LUCCA

Créé en 1842 par le Duc Charles Ludovic de Bourbon, sous la forme d’une école publique de musique, le Conservatoire acquiert en 1924 l’homologation au titre de Conservatoire d’Etat et prend en 1943, le nom de Luigi Boccherini à l’occasion du 2ème centenaire de la naissance du fameux musicien. Il est reconnu aujourd’hui comme Conservatoire d’Etat par le Ministère de l’Université et de la Recherche.

Le Conservatoire propose des cours académiques de niveau I et II ainsi que des masters, qui attirent chaque année des centaines d’étudiants du monde entier, séduits par la qualité de l’offre de formation mais aussi par l’intense activité de production qui caractérise l’établissement.

Il collabore avec des organismes institutionnels musicaux qui permettent aux jeunes de jouer aux côtés de musiciens confirmés dans des festivals de niveau international, grâce à l’expérience acquise par l’Orchestre du Conservatoire.

Composé des meilleurs élèves du Conservatoire, encadrés par leurs enseignants, il est présent aux Rencontres Musicales de Méditerranée avec une formation de 23 musiciens, placés sous la direction du Maestro Mattia Zappalà.





