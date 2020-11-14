Copie de Théâtre - C'est pas facile d'etre heureux quand on va mal

2 MOLIÈRES 2024 :

Meilleure Comédie et Meilleur auteur francophone vivant

Nora et Jonathan sont en couple depuis bien trop longtemps. Et c’est nul.

Maxime quant à lui fait des partouzes pour rencontrer l’homme de sa vie. Et c’est nul aussi.

Timothée lui, pense qu’il est heureux, alors que sa vie est nulle.

Jeanne a une vie bien nulle, mais par contre elle le sait.



Plongez dans l’univers hilarant et touchant de cinq Parisiens en quête du bonheur, une mission qui semble tout sauf simple, parce que c’est pas facile d’être heureux quand on va mal.



De : Rudy MILSTEIN



Mise en scène : Rudy MILSTEIN & Nicolas LUMBRERAS



Avec :

Rudy MILSTEIN ou Arthur FENWICK

Nicolas LUMBRERAS ou Ludovic THIEVON

Erwan TÉRÉNÉ ou Grégory CORRE

Zoé BRUNEAU ou Ariane BOUMENDIL ou Virginie NICLASSE

Baya REHAZ ou Constance CARRELET ou Anne-Sophie GERMANAZ



Scénographie : Natacha MARKOFF

Création lumières : Denis KORANSKY

Assistant mise en scène : Samuel DUTHU

Costumes : Clara BAILLY

Vidéo : Cyrille VALROFF

