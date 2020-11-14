Copie de Théâtre - C'est pas facile d'etre heureux quand on va mal

2 MOLIÈRES 2024 :
Meilleure Comédie et Meilleur auteur francophone vivant
Nora et Jonathan sont en couple depuis bien trop longtemps. Et c’est nul.
Maxime quant à lui fait des partouzes pour rencontrer l’homme de sa vie. Et c’est nul aussi.
Timothée lui, pense qu’il est heureux, alors que sa vie est nulle.
Jeanne a une vie bien nulle, mais par contre elle le sait.
Plongez dans l’univers hilarant et touchant de cinq Parisiens en quête du bonheur, une mission qui semble tout sauf simple, parce que c’est pas facile d’être heureux quand on va mal.
De : Rudy MILSTEIN
Mise en scène : Rudy MILSTEIN & Nicolas LUMBRERAS
Avec :
Rudy MILSTEIN ou Arthur FENWICK
Nicolas LUMBRERAS ou Ludovic THIEVON
Erwan TÉRÉNÉ ou Grégory CORRE
Zoé BRUNEAU ou Ariane BOUMENDIL ou Virginie NICLASSE
Baya REHAZ ou Constance CARRELET ou Anne-Sophie GERMANAZ
Scénographie : Natacha MARKOFF
Création lumières : Denis KORANSKY
Assistant mise en scène : Samuel DUTHU
Costumes : Clara BAILLY
Vidéo : Cyrille VALROFF
Brillant quintette : à ne pas rater !
L’OFFICIEL DES SPECTACLES
Irrésistible de drôlerie et de justesse.
LE PARISIEN
Cruellement drôle et grinçante.
THÉÂTRAL MAGAZINE
Il est talentueux Rudy Milstein.
TÉLÉRAMA
Follement réussie !
LE FIGARO MAGAZINE
L’auteur réussit grâce à sa finesse à nous faire rire de tout, notamment de la solitude et la dépression de ses 5 personnages.
TÉLÉMATIN
Rudy explore les parcours de losers magnifiques avec une tendresse poétique.
MARIE CLAIRE
Les cinq acteurs sont impeccables de drôlerie.
L’OBS
De la cadence et des punchlines irrésistibles.
RADIO NOVA
Une pépite de drôlerie disruptive.
GALA
L’humour grinçant et provocateur, politiquement incorrect, parfois trash fait mouche.
CHALLENGES
La mise en scène est dingue et formidable.
FRANCE INTER