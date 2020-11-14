Site officiel de la Ville d'Ajaccio - Bienvenue à Ajaccio
@VilledAjaccio Cità d'Aiacciu CitadAiacciuTv citadaiacciu
Portail famille Enfance Etat Civil Menu cantine Conseils municipaux Infos travaux Musée Fesch Vidéos Lingua è Cultura Corsa

Copie de Théâtre - C'est pas facile d'etre heureux quand on va mal

Vendredi 14 novembre - 20h
Théâtre Empire



2 MOLIÈRES 2024 :
Meilleure Comédie et Meilleur auteur francophone vivant

Nora et Jonathan sont en couple depuis  bien trop longtemps. Et c’est nul. 
Maxime quant à lui fait des partouzes pour rencontrer l’homme de sa vie. Et c’est nul aussi.
Timothée lui, pense qu’il est heureux, alors que sa vie est nulle. 
Jeanne a une vie bien nulle, mais par contre elle le sait.

Plongez dans l’univers hilarant et touchant de cinq Parisiens en quête du bonheur, une mission qui semble tout sauf simple, parce que c’est pas facile d’être heureux quand on va mal.

De : Rudy MILSTEIN

Mise en scène : Rudy MILSTEIN & Nicolas LUMBRERAS

Avec :
Rudy MILSTEIN ou Arthur FENWICK
Nicolas LUMBRERAS ou Ludovic THIEVON
Erwan TÉRÉNÉ ou Grégory CORRE
Zoé BRUNEAU ou Ariane BOUMENDIL ou Virginie NICLASSE
Baya REHAZ ou Constance CARRELET ou Anne-Sophie GERMANAZ

Scénographie : Natacha MARKOFF
Création lumières : Denis KORANSKY
Assistant mise en scène : Samuel DUTHU
Costumes : Clara BAILLY
Vidéo : Cyrille VALROFF


Brillant quintette : à ne pas rater !

L’OFFICIEL DES SPECTACLES

Irrésistible de drôlerie et de justesse.

LE PARISIEN

Cruellement drôle et grinçante.

THÉÂTRAL MAGAZINE

Il est talentueux Rudy Milstein.

TÉLÉRAMA

Follement réussie !

LE FIGARO MAGAZINE

L’auteur réussit grâce à sa finesse à nous faire rire de tout, notamment de la solitude et la dépression de ses 5 personnages.

TÉLÉMATIN

Rudy explore les parcours de losers magnifiques avec une tendresse poétique.

MARIE CLAIRE

Les cinq acteurs sont impeccables de drôlerie.

L’OBS

De la cadence et des punchlines irrésistibles.

RADIO NOVA

Une pépite de drôlerie disruptive.

GALA

L’humour grinçant et provocateur, politiquement incorrect, parfois trash fait mouche.

CHALLENGES

La mise en scène est dingue et formidable.

FRANCE INTER


Nos coordonnees

Aucun service

Navigation

Ajaccio, Ville d'art et d'histoire

Direction des patrimoines

 

Ajaccio politique

 

Climat

 

Conseil Municipal des Jeunes

 

Infos pratiques

 

Mairie en ligne

L'Enfance

Les Jeunes

Les seniors

 

Le Sport

Culture

L'action sociale

 

Les Centres Sociaux

La Santé

 

L'Hygiène

Le Handicap

 

La Gestion des Risques

Vie Associative

 

Urbanisme

 

Mon quartier

Les Grands Projets

 

Déplacement

Stationnement

 

Les Chantiers

 

Habitat

Environnement

 

Propreté Urbaine

 

Energie

 

Le Grand Site de la Parata

 

Commerce et Artisanat

 

Mairie d'Ajaccio

Services Municipaux

 

Affaires Européennes et Internationales

 

Affaires Européennes et Internationales

 

Documents financiers

Les marchés publics

Evénements protocolaires internationaux

 

Evénements internationaux

 

Publications

 

Ajaccio en marche

 

Réceptions

 

WebTV

 

Map Urbanisme

 

Divers

Vidéos

 

Backup old articles

Tour de France

 

Marches et brocantes

 

Port Charles Ornano

 

Ton programme pour les vacances

 

Ajaccio 2030

 

Infos déchets

 

Le CIAS

 

Carnaval d'Ajaccio - Carnavali d'Aiacciu

 

Natale In Aiacciu

 

Les transports en commun de la Ville d'Ajaccio

Dispositif de Réussite Educative

Place Campinchi : le projet

 

Espace Presse

Citadelle

Sanctuaire Pelagos

telechargements

Aucun téléchargement

Navigation

Les sites d'Ajaccio :

Communauté D'agglomération Pays Ajaccien I * AJaccio Palais Musée Fesch Bibliothèque d'Ajaccio Opération Grand Site :: Les iles Sanguinaires et la Parata U Palatinu Parlami Corsu -->
Copyright | Liens | Contact | RSS Syndication | Powered by WM