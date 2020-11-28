Site officiel de la Ville d'Ajaccio - Bienvenue à Ajaccio
Copie de Théâtre - la blessure et la soif - avec Fanny Ardant

Vendredi 28 novembre - 20h
Théâtre Empire



Après 4 années consacrées essentiellement au Cinéma, Fanny Ardant est de retour sur scène dans La Blessure et la Soif. Dirigée par la metteure en scène Catherine Schaub, Fanny Ardant interprète, seule en scène, l’adaptation du roman bouleversant de Laurence Plazenet. Magnifique !
Ce très beau texte plonge au cœur de la passion, celle qui dévore les êtres, qui rend incandescents les corps et les âmes, celle aussi qui déchire les humains entre l’aspiration à une transcendance et l’inaccessibilité du divin. Trente années, durant, une femme et un homme s’aiment, se perdent, vivent loin de l’autre sans jamais s’oublier. Une unique et dernière rencontre, dans la grange d’un monastère persécuté par Louis XIV, scelle à jamais leur destinée.

Texte de Laurence PLAZENET
Mise en scène de Catherine SCHAUB

Avec

Fanny ARDANT

 
Lumières : César GODEFROY
Scénographe : Jean HAAS
Costumes : Michel DUSSARRAT
Musiques : Armand AMAR
Coiffure : Jean-Jacques PUCHU-LAPEYRADE

Production Arts Live
