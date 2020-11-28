Copie de Théâtre - la blessure et la soif - avec Fanny Ardant Vendredi 28 novembre - 20h

Théâtre Empire





Ce très beau texte plonge au cœur de la passion, celle qui dévore les êtres, qui rend incandescents les corps et les âmes, celle aussi qui déchire les humains entre l’aspiration à une transcendance et l’inaccessibilité du divin. Trente années, durant, une femme et un homme s’aiment, se perdent, vivent loin de l’autre sans jamais s’oublier. Une unique et dernière rencontre, dans la grange d’un monastère persécuté par Louis XIV, scelle à jamais leur destinée. Texte de Laurence PLAZENET

Mise en scène de Catherine SCHAUB

Avec Fanny ARDANT

Lumières : César GODEFROY

Scénographe : Jean HAAS

Costumes : Michel DUSSARRAT

Musiques : Armand AMAR

Coiffure : Jean-Jacques PUCHU-LAPEYRADE



Production Arts Live Après 4 années consacrées essentiellement au Cinéma, Fanny Ardant est de retour sur scène dans La Blessure et la Soif. Dirigée par la metteure en scène Catherine Schaub, Fanny Ardant interprète, seule en scène, l'adaptation du roman bouleversant de Laurence Plazenet. Magnifique !

