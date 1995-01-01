Site officiel de la Ville d'Ajaccio - Bienvenue à Ajaccio
Copie de Théâtre - le Terrier

Mer. 3 et jeu. 4 décembre - 20h
Espace Diamant



Le Terrier est le dernier texte de Kafka, un monologue vertigineux en forme d’adresse, laissé inachevé. 
L’enjeu ici sera d’en faire l’expérience. 
Intrication des mots et des lieux où , lecteur, interprète et protagoniste se fondent, indiscernables. 
Mouvement labyrinthique à l’image du texte lui-même, en un va-et-vient entre dedans et dehors.
Le terrier est vivant, il parle, c’est un personnage.
Kafka nous livre un texte puissant, étincelant de lucidité, à l’humour omniprésent et merveilleusement écrit. 
Un acteur étincelant, un univers sonore et visuel immersif, un texte d’une modernité absolue,

Il faut y plonger. 
 
Cie Artefact
Avec : Jean-Emmanuel Pagni
MISE EN SCENE/SCENOGRAPHIE : Yann Even
CREATION SONORE : Pierric Serre
CREATION LUMIERE : Christine Bartoli
CREATION MAQUILLAGE : Patricia Even

