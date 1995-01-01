Copie de Théâtre - le Terrier Mer. 3 et jeu. 4 décembre - 20h

Espace Diamant



Le Terrier est le dernier texte de Kafka, un monologue vertigineux en forme d’adresse, laissé inachevé.

L’enjeu ici sera d’en faire l’expérience.

Intrication des mots et des lieux où , lecteur, interprète et protagoniste se fondent, indiscernables.

Mouvement labyrinthique à l’image du texte lui-même, en un va-et-vient entre dedans et dehors.

Le terrier est vivant, il parle, c’est un personnage.

Kafka nous livre un texte puissant, étincelant de lucidité, à l’humour omniprésent et merveilleusement écrit.

Un acteur étincelant, un univers sonore et visuel immersif, un texte d’une modernité absolue,



Il faut y plonger.



Cie Artefact

Avec : Jean-Emmanuel Pagni

MISE EN SCENE/SCENOGRAPHIE : Yann Even

CREATION SONORE : Pierric Serre

CREATION LUMIERE : Christine Bartoli

CREATION MAQUILLAGE : Patricia Even

