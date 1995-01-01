Copie de Théâtre - le Terrier

Le Terrier est le dernier texte de Kafka, un monologue vertigineux en forme d’adresse, laissé inachevé.
L’enjeu ici sera d’en faire l’expérience.
Intrication des mots et des lieux où , lecteur, interprète et protagoniste se fondent, indiscernables.
Mouvement labyrinthique à l’image du texte lui-même, en un va-et-vient entre dedans et dehors.
Le terrier est vivant, il parle, c’est un personnage.
Kafka nous livre un texte puissant, étincelant de lucidité, à l’humour omniprésent et merveilleusement écrit.
Un acteur étincelant, un univers sonore et visuel immersif, un texte d’une modernité absolue,
Il faut y plonger.
Cie Artefact
Avec : Jean-Emmanuel Pagni
MISE EN SCENE/SCENOGRAPHIE : Yann Even
CREATION SONORE : Pierric Serre
CREATION LUMIERE : Christine Bartoli
CREATION MAQUILLAGE : Patricia Even
