Copie de Yumé

Danse - jeune public à partir de 6 ans
jeudi 16 octobre - 18h30



Inspirée de contes japonais, la pièce propose plusieurs profondeurs de lecture dans le but d’être accessible au plus grand nombre. À travers une construction narrative sans parole, autour d’une danse contemporaine physique et virtuose, le chorégraphe nous propose l’histoire de l’héroïne qui se fait voler son ombre et part à sa recherche. Fortement inspirée par la culture japonaise, tant dans son histoire que dans sa scénographie construite autour des costumes de Sigolène Petey, YUMÉ embarque le public dans un univers magique et onirique.
 
Chorégraphie : Edouard Hue
Musique : Jonathan Soucasse
Créé en 2021
Durée : 40 min
