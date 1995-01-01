Danse : Phénix

« Phénix est né d’une rencontre inattendue et singulière entre la viole de gambe et la danse, où quatre danseurs dialoguent avec cet instrument à cordes très en vogue au XVIIe siècle. Au plateau, les artistes évoluent également sur des musiques électro additionelles d’Arandel pour renforcer la puissance de cette association inattendue.

Poursuivant ma démarche d’ouverture et de confrontation entre les esthétiques, j’ai voulu réunir des disciplines que tout oppose, pour créer une forme légère et singulière. Dans une ambiance intimiste, les artistes croisent leurs univers pour présenter une pièce inédite, sublimée par leur alchimie ! » Mourad Merzouki



Direction artistique Mourad Merzouki

Assisté de Kader Belmoktar

Musique live Lucile Boulanger (ou Garance Boizot ou Alice Trocellier)

Musiques additionnelles Arandel

Lumières Yoann Tivoli

Interprétation Mathilde Devoghel (ou Coline Fayolle ou Romane Deprovins),

Aymen Fikri, Hatim Lamaarti, Maureen Brut-Coutté

