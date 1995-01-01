Site officiel de la Ville d'Ajaccio - Bienvenue à Ajaccio
@VilledAjaccio Cità d'Aiacciu CitadAiacciuTv citadaiacciu
Portail famille Enfance Etat Civil Menu cantine Conseils municipaux Infos travaux Musée Fesch Vidéos Lingua è Cultura Corsa

Danse : Phénix

Jeudi 21 mai / 20h30
Théâtre Empire



« Phénix est né d’une rencontre inattendue et singulière entre la viole de gambe et la danse, où quatre danseurs dialoguent avec cet instrument à cordes très en vogue au XVIIe siècle. Au plateau, les artistes évoluent également sur des musiques électro additionelles d’Arandel pour renforcer la puissance de cette association inattendue.
Poursuivant ma démarche d’ouverture et de confrontation entre les esthétiques, j’ai voulu réunir des disciplines que tout oppose, pour créer une forme légère et singulière. Dans une ambiance intimiste, les artistes croisent leurs univers pour présenter une pièce inédite, sublimée par leur alchimie ! » Mourad Merzouki
Direction artistique Mourad Merzouki
Assisté de Kader Belmoktar
Musique live Lucile Boulanger (ou Garance Boizot ou Alice Trocellier)
Musiques additionnelles Arandel
Lumières Yoann Tivoli
Interprétation Mathilde Devoghel (ou Coline Fayolle ou Romane Deprovins),
Aymen Fikri, Hatim Lamaarti, Maureen Brut-Coutté

Production

Coproduction Pôle en Scènes, Encore Un Tour, Festival d’Ambronay
Avec le soutien du Centre National de la Musique
Durée : 1h | Dès 7 ans

Nos coordonnees

Aucun service

Navigation

Ajaccio, Ville d'art et d'histoire

Direction des patrimoines

 

Ajaccio politique

 

Climat

 

Conseil Municipal des Jeunes

 

Infos pratiques

 

Mairie en ligne

L'Enfance

Les Jeunes

Les seniors

 

Le Sport

Culture

L'action sociale

 

Les Centres Sociaux

La Santé

 

L'Hygiène

Le Handicap

 

La Gestion des Risques

Vie Associative

 

Urbanisme

 

Mon quartier

Les Grands Projets

 

Déplacement

Stationnement

 

Les Chantiers

 

Habitat

Environnement

 

Propreté Urbaine

 

Energie

 

Le Grand Site de la Parata

 

Commerce et Artisanat

 

Mairie d'Ajaccio

Services Municipaux

 

Affaires Européennes et Internationales

 

Affaires Européennes et Internationales

 

Documents financiers

Les marchés publics

Evénements protocolaires internationaux

 

Evénements internationaux

 

Publications

 

Ajaccio en marche

 

Réceptions

 

WebTV

 

Map Urbanisme

 

Divers

Vidéos

 

Backup old articles

Tour de France

 

Marches et brocantes

 

Port Charles Ornano

 

Ton programme pour les vacances

 

Ajaccio 2030

 

Infos déchets

 

Le CIAS

 

Carnaval d'Ajaccio - Carnavali d'Aiacciu

 

Natale In Aiacciu

 

Les transports en commun de la Ville d'Ajaccio

Dispositif de Réussite Educative

Place Campinchi : le projet

 

Espace Presse

Citadelle

Sanctuaire Pelagos

telechargements

Aucun téléchargement

Navigation

Les sites d'Ajaccio :

Communauté D'agglomération Pays Ajaccien I * AJaccio Palais Musée Fesch Bibliothèque d'Ajaccio Opération Grand Site :: Les iles Sanguinaires et la Parata U Palatinu Parlami Corsu -->
Copyright | Liens | Contact | RSS Syndication | Powered by WM