EXPO : "PARCE QUE CETTE VIE-LÀ DEMANDE TOUJOURS PLUS DE LUMIÈRE" / SABATINA LECCIA VERNISSAGE MERCREDI 25 FÉVRIER - 18H30

EXPO 26 FÉVRIER - 25 MARS



Il laisse derrière lui la nuit et le bruit et part en quête de silence, de lumière, et sans doute un peu de son enfance.

Le photographe longe les côtes, arpente les plages, et construit avec ses cadrages des fenêtres qui sont comme des issues.

Née à Paris en 1984, Sabatina Leccia vit et travaille à Montreuil.

Elle a d’abord étudié l’Histoire et l’Archéologie à Paris avant de rejoindre le Master Textile Futures de la Central Saint Martins School à Londres, dont elle est diplômée en 2012.

La broderie, pour elle, est un héritage intime, transmis par ses grands-mères. Un savoir qu’elle a peu à peu transformé, enrichi, modernisé en travaillant aussi en tant que brodeuse pour les grandes maisons de couture telles que Chanel, Louis Vuitton ou Balenciaga. Aujourd’hui, c’est dans sa pratique artistique, mêlant photographie, papier et textile, que cet art ancestral trouve une nouvelle résonance. À l’aiguille, elle intervient manuellement sur ses œuvres, soulignant la matière, la lumière, le geste lent — une forme de résistance douce. Depuis 2015, Sabatina compose des œuvres hybrides, entre dessin, textile et photographie, qui évoquent des paysages intérieurs, sensibles et contemplatifs.

Ses créations invitent à ralentir, à regarder autrement. Elles n’imposent rien, ne décrivent pas : elles laissent place au rêve. Est-ce un nuage, une roche, un fond marin ou une montagne ? Peu importe. L’essentiel est ailleurs, dans l’espace poétique qu’elles ouvrent pour celui ou celle qui regarde.

Ce travail est une invitation à renouer avec la douceur, le silence, et le pouvoir évocateur du geste qui permet de ressentir les respirations d’un paysage.

