Exposition Traits frissonés / Jacqueline Desanti



Nous sommes faits autant des fluides qui nous parcourent que des contours qui nous définissent.

je m’interroge sur l’humain à travers le frisson. Réaction spontanée qui touche plusieurs émotions (plaisir, peur, fièvre, froid…) .

Il me semble que peut être cette réaction non maitrisée ; qui se crée par récepteur qui sont liés à notre mémoire peut être est-elle plus vraie parce que non contrôlée.

« Je me vois comme une exploratrice du « sous-peau », je creuse, pour trouver ce qui est enfoui en moi, en nous ».

J’interroge l’ordre et le chaos.

Plastiquement il n’y a pas de contours, mais des fluides, des flux, des ondes. Le trait est repensé comme un flux vivant qui nous parcourt.

Les corps sont traversés par des ondes d’amplitude variable entre tension, dilatation, contraction, flux et reflux de la vie du corps organique.

Des ondes, des flux flottent dans un espace blanc.

Les échelles sont contrariées.

Du dessous / du dessus tout se mélange.

Les contours se rompent pour laisser place au bouillonnement du vivant.

Jacqueline Desanti vit et travaille à Ajaccio, où elle possède son atelier. Elle a exposé en France et à l’étranger (Italie, Suède…). Certaines de ses œuvres ont été acquises par des établissements privés ou publics (Ministère de la culture à Rome, CIAC, musée de Tours). Elle participe aussi à un réseau international d’artistes (Flateurville) qui lui permet de poser ses valises partout dans le monde.

Accueil Envoyer à un ami Imprimer