Jeune public à partir de 12 ans

Arielle laisse flotter ses pensées en pliant le linge de la maisonnée. Tant de contraintes et de responsabilités pèsent sur ses épaules… Lorsqu’elle découvre une tâche récalcitrante sur son pull préféré, elle explose… Trop c’est trop!
Arielle se met à écouter sa colère: elle n’est plus à sa place, elle n’a plus d’autre choix que de partir.
Conception, textes et jeu : Fiora Giappiconi
Collaboration dramaturgique : Agathe Cury
Collaboration artistique et mise en jeu : Aurélie Pitrat
Création musicale : Marie-Cécile Hanin & Nathanjah Gaillard
Mouvement et construction scénographique : Raphaël Soleilhavoup
Costumes : Silvia Romanelli
Perruques : Véronique Pflüger
Création d’objets : Lise Darrieulat
Traduction : Sonia Moretti
Technique : Cédric Gueniot et Nathanjah Gaillard
Affiche : Nelly Gallopain et Léonore Husson
Avec la participation amicale de Lauriane Goyet et Jordan Large pour les chansons.