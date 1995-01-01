Jeune public à partir de 12 ans

Arielle laisse flotter ses pensées en pliant le linge de la maisonnée. Tant de contraintes et de responsabilités pèsent sur ses épaules… Lorsqu’elle découvre une tâche récalcitrante sur son pull préféré, elle explose… Trop c’est trop!



Arielle se met à écouter sa colère: elle n’est plus à sa place, elle n’a plus d’autre choix que de partir.



Conception, textes et jeu : Fiora Giappiconi

Collaboration dramaturgique : Agathe Cury

Collaboration artistique et mise en jeu : Aurélie Pitrat

Création musicale : Marie-Cécile Hanin & Nathanjah Gaillard

Mouvement et construction scénographique : Raphaël Soleilhavoup

Costumes : Silvia Romanelli

Perruques : Véronique Pflüger

Création d’objets : Lise Darrieulat

Traduction : Sonia Moretti

Technique : Cédric Gueniot et Nathanjah Gaillard

Affiche : Nelly Gallopain et Léonore Husson









Avec la participation amicale de Lauriane Goyet et Jordan Large pour les chansons.

