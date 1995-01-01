Jeune public à partir de 4 ans : Poseidonna

Poseidonna, déesse de la mer, se désole de l’état de ses océans. Lorsqu’elle découvre sur sa mouette de compagnie une tache de mazout qui ne part pas, c’est la dernière goutte d’eau. Trop c’est trop!



La déesse, en colère, doit repenser toute sa vie: visiblement, elle n’a plus d’autre choix que de partir. à partir de 5 ans.



Conception, textes et jeu : Fiora Giappiconi



Collaboration dramaturgique : Agathe Cury

Collaboration artistique et mise en jeu : Aurélie Pitrat

Création musicale : Marie-Cécile Hanin & Nathanjah Gaillard

Mouvement et construction scénographique : Raphaël Soleilhavoup

Costumes : Silvia Romanelli

Perruques : Véronique Pflüger

Création d’objets : Lise Darrieulat

Traduction : Sonia Moretti

Technique : Cédric Gueniot et Nathanjah Gaillard

Affiche : Nelly Gallopain et Léonore Husson









Avec la participation amicale de Lauriane Goyet et Jordan Large pour les chansons.

