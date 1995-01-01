Jeune public à partir de 4 ans : Poseidonna

Poseidonna, déesse de la mer, se désole de l’état de ses océans. Lorsqu’elle découvre sur sa mouette de compagnie une tache de mazout qui ne part pas, c’est la dernière goutte d’eau. Trop c’est trop!
La déesse, en colère, doit repenser toute sa vie: visiblement, elle n’a plus d’autre choix que de partir. à partir de 5 ans.
Conception, textes et jeu : Fiora Giappiconi
Collaboration dramaturgique : Agathe Cury
Collaboration artistique et mise en jeu : Aurélie Pitrat
Création musicale : Marie-Cécile Hanin & Nathanjah Gaillard
Mouvement et construction scénographique : Raphaël Soleilhavoup
Costumes : Silvia Romanelli
Perruques : Véronique Pflüger
Création d’objets : Lise Darrieulat
Traduction : Sonia Moretti
Technique : Cédric Gueniot et Nathanjah Gaillard
Affiche : Nelly Gallopain et Léonore Husson
Avec la participation amicale de Lauriane Goyet et Jordan Large pour les chansons.