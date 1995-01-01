Site officiel de la Ville d'Ajaccio - Bienvenue à Ajaccio
Jeune public à partir de 4 ans : Poseidonna

Lundi 18 mai / 18h30
Espace Diamant



Poseidonna, déesse de la mer, se désole de l’état de ses océans. Lorsqu’elle découvre sur sa mouette de compagnie une tache de mazout qui ne part pas, c’est la dernière goutte d’eau. Trop c’est trop!

La déesse, en colère, doit repenser toute sa vie: visiblement, elle n’a plus d’autre choix que de partir. à partir de 5 ans.

Conception, textes et jeu : Fiora Giappiconi

Collaboration dramaturgique : Agathe Cury
Collaboration artistique et mise en jeu : Aurélie Pitrat
Création musicale : Marie-Cécile Hanin & Nathanjah Gaillard
Mouvement et construction scénographique : Raphaël Soleilhavoup
Costumes : Silvia Romanelli
Perruques : Véronique Pflüger
Création d’objets : Lise Darrieulat
Traduction : Sonia Moretti
Technique : Cédric Gueniot et Nathanjah Gaillard
Affiche : Nelly Gallopain et Léonore Husson

 

 

Avec la participation amicale de Lauriane Goyet et Jordan Large pour les chansons.


