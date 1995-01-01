Showcase : Warria Magda Vendredi 6 février / 18h30

Espace Diamant - Entrée libre





Le duo féminin Bastiais a élaboré depuis 2019 un répertoire de chansons-pop expérimentales à base de voix, clavier, looper, basse, banjo et autres trouvailles sonores, s’amusant à passer d’une langue à l’autre. Elles défendent depuis 2022 leur premier EP « Le déluge ? » sur les scènes corses, continentales et intercontinentales.

Et voici le temps de la mue :

Après un premier voyage initiatique en Californie, s’ouvre ici et maintenant une nouvelle phase créative. Avec une furieuse envie de sincérité et de liberté, le duo s’offre carte blanche pour peindre son nouveau monde et faire gronder le feu créatif.

Seront-ce deux solos se partageant la scène ? La naissance d’un nouveau style musical ? Une épopée sonore cinématographique ? Une performance magico-vibratoire ?

Venez découvrir avec elles le dévoilement de cette nouvelle équation :

(Warria + Magda)² x ∞ = ?



www.warriamagda.art/





Marie-Cécile Hanin : Voix, looper, basse, clavier

Cora Laba : Voix, looper, clavier, banjolélé

Cédric Guéniot : Sonorisation & lumières

Photos : Bauube

Production : Ici Archipel





Voilà 7 ans que Cora Laba et Marie-Cécile Hanin partagent leurs voix et la scène sous l’identité de « Warria Magda », figure passionnée et fantasque.Le duo féminin Bastiais a élaboré depuis 2019 un répertoire de chansons-pop expérimentales à base de voix, clavier, looper, basse, banjo et autres trouvailles sonores, s’amusant à passer d’une langue à l’autre. Elles défendent depuis 2022 leur premier EP « Le déluge ? » sur les scènes corses, continentales et intercontinentales.Et voici le temps de la mue :Après un premier voyage initiatique en Californie, s’ouvre ici et maintenant une nouvelle phase créative. Avec une furieuse envie de sincérité et de liberté, le duo s’offre carte blanche pour peindre son nouveau monde et faire gronder le feu créatif.Seront-ce deux solos se partageant la scène ? La naissance d’un nouveau style musical ? Une épopée sonore cinématographique ? Une performance magico-vibratoire ?Venez découvrir avec elles le dévoilement de cette nouvelle équation :(Warria + Magda)² x ∞ = ?: Voix, looper, basse, clavier: Voix, looper, clavier, banjolélé: Sonorisation & lumières: Bauube: Ici Archipel

Accueil Envoyer à un ami Imprimer