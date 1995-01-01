Site officiel de la Ville d'Ajaccio - Bienvenue à Ajaccio
Théâtre à partir de 12 ans - La peau des autres

Mardi 31 mars / 18h30
Espace Diamant



Théâtre à partir de 12 ans - La peau des autres

Sur la colline derrière chez Elle, Elle sort le chien
Si Elle était lui, Elle ne reviendrait pas
Sur la colline derrière chez Elle, Elle attend l’Autre
Depuis quelques jours Elle n’est plus seule
Depuis quelques jours l’Autre revient la voir
Elle aime bien l’Autre
Elles parlent
Elles rient
Elle oublie
Un peu
Elle parle de chez elle
Elle parle de son père
Elle se sent heureuse avec l’Autre
« Chez Elle » existe moins
L’Autre voudrait aider Elle à ne plus vivre ce « chez Elle »
Ce père
Elle ne peut pas
La peur

Texte et mise en scène Lauriane Goyet
Distribution Colomba Giovanni, Lucie Giuntini et Marie Orticoni
Création lumières Jean-Stéphane Goyet
Scénographie et costumes Delphine Ciavaldini
Création sonore Lauriane Goyet
Production Acrobatica Machina
Soutiens Collectivité de Corse, Commune de Belgodere et Artcena.
Partenaires l’Aria (Poggiola) Fabrique Européenne de théâtre – Théâtre Alibi (Bastia), Centre Culturel Anima (Prunelli di Fium’Orbu), Théâtre de la Cité (Marseille), Spaziu Culturale Natale Rochiccioli et U Svegliu Calvese.
Avec le soutien du Fonds SACD Théâtre.
La compagnie Acrobatica Machina est implantée en région Corse.
 


Lauriane Goyet est autrice et metteure en scène. Son apprentissage commence avec l’École des Arts du Cirque de Lyon. Ses recherches d’écriture et formations s’appuient sur différentes approches du corps théâtral à travers le monde (Bio-mécanique – Meyerhold, Kathakali, Bharatanatyam).
Sa quête : Le langage du corps et comment donner vie aux mots. Chercher dans la matière. Chercher et tenter de créer des ponts entre nos rêves, nos mythologies singulières et le monde qui nous entoure.
 
La Compagnie Acrobatica Machina a été fondée en 2011 à Belgodere / Corse. Compagnie conventionnée par la Collectivité de Corse et la Commune de
Belgodere et soutenue par l’ONDA. La Compagnie travaille à la création d’oeuvres contemporaines, questionnant le monde d’aujourd’hui à travers des créations : Tout public / Jeune adulte / Jeune public. Sa volonté étant d’établir un dialogue, un échange, une rencontre avec le public. Se faire le vecteur de questionnements sur le monde actuel.
 

