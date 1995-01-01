Théâtre à partir de 12 ans - La peau des autres Mardi 31 mars / 18h30

Espace Diamant



Sur la colline derrière chez Elle, Elle sort le chien

Si Elle était lui, Elle ne reviendrait pas

Sur la colline derrière chez Elle, Elle attend l’Autre

Depuis quelques jours Elle n’est plus seule

Depuis quelques jours l’Autre revient la voir

Elle aime bien l’Autre

Elles parlent

Elles rient

Elle oublie

Un peu

Elle parle de chez elle

Elle parle de son père

Elle se sent heureuse avec l’Autre

« Chez Elle » existe moins

L’Autre voudrait aider Elle à ne plus vivre ce « chez Elle »

Ce père

Elle ne peut pas

La peur



Texte et mise en scène Lauriane Goyet

Distribution Colomba Giovanni, Lucie Giuntini et Marie Orticoni

Création lumières Jean-Stéphane Goyet

Scénographie et costumes Delphine Ciavaldini

Création sonore Lauriane Goyet

Production Acrobatica Machina

Soutiens Collectivité de Corse, Commune de Belgodere et Artcena.

Partenaires l’Aria (Poggiola) Fabrique Européenne de théâtre – Théâtre Alibi (Bastia), Centre Culturel Anima (Prunelli di Fium’Orbu), Théâtre de la Cité (Marseille), Spaziu Culturale Natale Rochiccioli et U Svegliu Calvese.

Avec le soutien du Fonds SACD Théâtre.

Lauriane Goyet est autrice et metteure en scène. Son apprentissage commence avec l’École des Arts du Cirque de Lyon. Ses recherches d’écriture et formations s’appuient sur différentes approches du corps théâtral à travers le monde (Bio-mécanique – Meyerhold, Kathakali, Bharatanatyam).

Sa quête : Le langage du corps et comment donner vie aux mots. Chercher dans la matière. Chercher et tenter de créer des ponts entre nos rêves, nos mythologies singulières et le monde qui nous entoure.



La Compagnie Acrobatica Machina a été fondée en 2011 à Belgodere / Corse. Compagnie conventionnée par la Collectivité de Corse et la Commune de

Belgodere et soutenue par l’ONDA. La Compagnie travaille à la création d’oeuvres contemporaines, questionnant le monde d’aujourd’hui à travers des créations : Tout public / Jeune adulte / Jeune public. Sa volonté étant d’établir un dialogue, un échange, une rencontre avec le public. Se faire le vecteur de questionnements sur le monde actuel.



