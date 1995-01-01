Tout public à partir de 10 ans : Pouvoir

Elle décide donc de tenter le tout pour le tout et de prendre le pouvoir. De commander à son tour aux marionnettistes. Ne plus vivre par procuration. Décider par soi-même. Mais pour ça, il va falloir convaincre les marionnettistes, qui eux, tiennent à leur emploi. La marionnette fait des promesses, mais chez les artistes, personne n’y croit vraiment.
Alors on demande l’avis du public, de simple témoin à juge, le spectateur est embarqué dans la réflexion : « peut-on rêver d’un autre système ? ». Un spectacle touchant et drôle qui ouvre par l’imaginaire le champ des possibles.
Une Tribu Collectif est composé.e de deux artistes créateur et créatrice (comédien.es et marionnettistes), Michel Villée et Noémie Vincart. Une Tribu travaille avec de nombreux intervenant.e.s satellites qui ont participé à un ou plusieurs projets ou même parfois à la fondation du collectif. Il compte à son actif La Course, Blizzard, la forme courte Gaspard, La Brèche pour le théâtre adulte, Au Pied des Montagnes (2021), Novembre (2020) et Pouvoir (2023). L’identité du groupe se définit par la création exclusive de spectacles de marionnettes et de théâtre d’objets et par la méthode de travail collective.
Créateur lumière Caspar Langhoff
Créatrice sonore, composition Alice Hebborn (avec les sons de percussions de Thomas Giry et de vielle à roue de Daniel Schmitz)
Aide à la mise en scène et à l’écriture Marion Lory
Regard dramaturgique et marionnettique Pierre Tual
Création de la marionnette et scénographie Valentin Périlleux
Constructeur Corentin Mahieu et Simon Dalemans
Création magique Andrea Fidelio
Costumière Rita Belova
Couturière Sylvie Thévenard
Régie son et lumière Margaux Fontaine
Diffusion Pierre Ronti – Mes Idées Fixes
Production Une Tribu Collectif
Production déléguée La Balsamine, Bruxelles
Soutien à la production Christine Cloarec – Quai 41 COPRODUCTIONS : La Balsamine, Bruxelles | Le Sablier – CNMa | L’Hectare – CNMa, Vendôme | Le Théâtre de Laval – CNMa AIDE : Fédération Wallonie- Bruxelles – Service du Théâtre
Soutiens Théâtre à la Coque – CNMa, Hennebont | La Roseraie – espace cré-action, Bruxelles | le Théâtre La Montagne Magique, Bruxelles | La Maison des Cultures et de la Cohésion Sociale de Molenbeek, Bruxelles Remerciements à Ninon Perez | Nicolas Fong | Louise Hamel | Ekaterina Belova | Antoinette Servais | Christel Vanderstappen | Karl Autrique | Olivier Lenel